Tijd ATV (KN.12.1) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

Zondag 29 Oktober 2017

7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 The Lion Guard

8:35 Gravity Falls

9:00 Kinderfilm:Barbie In Rock N Royals

10:35 AMA ATV MX

11:00 Top Gear America

11:50 Max Power

13:00 Maranatha Ministries

14:00 Carline Entertainment:Teresa Teng

15:15 Fiber Vibes

15:30 Infomercial:Luchthavenbeheer BW-10 Film

16:00 Formula One Racing 2017:Mexico

18:15 Revue:Binnenlands Weekoverzicht

18:45 Here Come The Habibs!

19:17 Gardeners World The Science of Gardening

20:25 Doc.:Believer with Reza Aslan

21:10 Walking The Amazon With Ed Stafford

22:00 Puerto Latino Internacional

22:30 Tv.film:6 Below:Miracle On The Mountain

00:20 Doc.:Guide To Otters

01:20 Tv.Film:99 Homes

03:15 Doc.:Holy Money

04:05 Below Deck Mediterranean

04:50 Dig

06:00 CNN Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

(Wijzigingen Voorbehouden)