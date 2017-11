7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:11 The Lion Guard

8:36 Gravity Falls

9:00 Kinderfilm:Ribbit

10:35 Soeng Ngie’s Keukengeheimen:Lee Kum Kee

11:00 Top Gear America

11:45 Rock Bounders Invade Mountain Mud Run

12:15 Fish Finder

12:45 Stihl Timbersports Rookie World Championship 2017

13:15 2017 Clipsal 500 Stadium Super Truck Race

13:40 Winx Club

14:00 Maranatha Ministries

15:01 Entertainment:Dion Live

16:13 Britains Lost Waterlands

17:19 Playing House

17:41 Fiber Vibes

18:00 Revue:Binnenlands Weekoverzicht

18:30 Marlon

18:55 Entertainment:Harry Nilsson:The Missing Beatle

20:20 Suriname Fahion Week 2017:The Designer Edition

21:10 Ed Stafford:Into The Unknown

22:06 Peurto Latino Internacional

22:36 Tv.film:Tulip Fever

00:25 Building Wild

01:10 Tv.film:By The Gun

03:01 National Geographic:Ancient Megastructures:St.Paules Cathedral

03:50 Below Deck Mediterranean Reunion

04:35 Dig

05:16 CNN Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)