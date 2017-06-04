7:00 CNN NIEUWS
7:35 STEVEN REYME MINISTRIES
8:10 INSPECTOR GADGET
8:35 HEY JACKIE
9:00 NARUTO
9:35 G.I.JOE
10:00 TV.FILM : PELE The Birth OF A LEGEND
12:00 Top Gear TOP GEAR
12:35 LUCAS OIL ON THE EDGES DRAG RACING
13:00 MOTO GP
14:00 MARANATHA MINSTRIES
15:00 OWRU POKU MAN FU SRANAN
16:10 DNA JOURNAAL
16:35 NEW LIVES IN THE WILD : ALASKA
17:25 FULLER HOUSE
18:00 REVUE : BINNENLANDS WEEKOVERZICHT
18:30 GARDENERS WORLD
19:05 HARRY NILSON : THE MISSING BEATLE
20:25 NVD LETS GO LOCAL
20:35 PUERTO LATINA INTERNATIONAL
21:10 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS
22:10 TV.FILM : LOVE IS STRANGE
23:51 THE STORY Of God With MORGAN FREEMAN
00:42 ENTERTAINMENT : PARROT HEADS
02:10 DOCUMENTAIRE : LOST WORLDS (AFL.01)
02:56 TV.FILM : ON THE ICE
04:33 BELOW DECK MEDITERRANEAN
05:16 12 MONKEYS
06:00 ANIMALS
06:30 CNN NIEUWS
07:35 ROEP VAN DE BRUIDEGOM
ZONDAG 04 JUNI 2017 (KN.12.1)
7:00 CNN NIEUWS