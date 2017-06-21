7:00 CNN NIEUWS
7:35 BRIBI MINISTRIES
8:10 FITNESS : ZUZKA WORKOUT
8:37 MARVEL AVENGERS ASSEMBLE
9:00 CARIBBEAN NEWSLINE
9:35 WINX CLUB
10:03 TV.FILM : GET ON UP
12:37 IN GESPREK MET
13:23 TINY HOUSE NATION
14:31 SUPER HIT VIDEO : SUPER POP CLIPS
15:20 SIX DEGREES CHINA : XI’AN
16:10 THE FLINTSTONES
16:40 597 CHARTS
17:23 FULLER HOUSE
18:00 ATV NIEUWS
18:45 FIBER VIBES
19:05 GETTING TO KNOW CHINA
19:25 FLIP OR FLOP
20:00 FISH FINDER
20:40 GREY’S ANATOMY
21:31 PLAYER ATTACK
22:00 TREKKING : LOTTO / LOTTO PLUS / TEK.2 / DOUBLE TEK.2 / MATCH.3 / HIGH.5 )
22:20 BLINDSPOT
23:06 TOTAL DIVAS
23:50 CARIBBEAN NEWSLINE
00:21 HERHALING ATV NIEUWS
00:57 ANGIE TRIBECA
01:19 TV.FILM : IF THERE IS A HELL BELOW
02:54 PAUL MERTON IN INDIA
03:40 BEHIND BARS : ROOKIE YEARS
04:23 12 MONKEYS
05:06 ATOMIC PUPPET
05:30 CNN NIEUWS
07:35 STEVEN REYME MINISTRIES
(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
Woensdag 21 Juni 2017 (KN.12.1)
7:00 CNN NIEUWS