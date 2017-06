7:00 CNN NIEUWS

7:35 BRIBI MINISTRIES

8:10 FITNESS : ZUZKA WORKOUT

8:37 MARVEL AVENGERS ASSEMBLE

9:00 CARIBBEAN NEWSLINE

9:35 WINX CLUB

10:03 TV.FILM : GET ON UP

12:37 IN GESPREK MET

13:23 TINY HOUSE NATION

14:31 SUPER HIT VIDEO : SUPER POP CLIPS

15:20 SIX DEGREES CHINA : XI’AN

16:10 THE FLINTSTONES

16:40 597 CHARTS

17:23 FULLER HOUSE

18:00 ATV NIEUWS

18:45 FIBER VIBES

19:05 GETTING TO KNOW CHINA

19:25 FLIP OR FLOP

20:00 FISH FINDER

20:40 GREY’S ANATOMY

21:31 PLAYER ATTACK

22:00 TREKKING : LOTTO / LOTTO PLUS / TEK.2 / DOUBLE TEK.2 / MATCH.3 / HIGH.5 )

22:20 BLINDSPOT

23:06 TOTAL DIVAS

23:50 CARIBBEAN NEWSLINE

00:21 HERHALING ATV NIEUWS

00:57 ANGIE TRIBECA

01:19 TV.FILM : IF THERE IS A HELL BELOW

02:54 PAUL MERTON IN INDIA

03:40 BEHIND BARS : ROOKIE YEARS

04:23 12 MONKEYS

05:06 ATOMIC PUPPET

05:30 CNN NIEUWS

07:35 STEVEN REYME MINISTRIES

(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)