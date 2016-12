7:00 BBC Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness : Shaun T Insanity Friday Night Round

8:45 Angelina Ballerina

9:00 Caribbean Newsline

9:35 Elena Of Avalor

10:00 Hell’s Kitchen U.S.

10:45 ATV Sports

11:40 Jimmy Neutron

12:00 BBC Nieuws

12:35 Jessie

13:00 Kinderfilm : Wheels On The Bus

13:55 Super Hit Top 10

14:45 Whazz Up ?

15:30 Mike And Molly

16:00 Soeng Ngie’s Keukengeheimen : Owru Jari Special

17:05 How It’s Made

17:30 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:50 Sarnami TV

20:00 Black-Ish

20:30 House Of Pain

21:00 Ice Pilots

21:55 Trekking : PayDay / Tek.2 / Double Tek.2 / Match.3 / High.5/LOTTO/LOTTO PLUS

22:05 Entertainment : Jazzie B’s1980s From Dole To Soul

23:05 Tv.film : Deadpool

01:00 Caribbean Newsline

01:30 ATV Nieuws

02:10 EINDE UITZENDING ATV (KN.12.2)

(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)