7:00 BBC Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Insanity Workout Cardio Power Resis

9:00 Caribbean Newsline

9:35 Centurions

10:00 Tv.Film : Tulips In Spring

11:30 Future Worm

12:00 BBC Nieuws

12:40 Kinderfilm : Warriors Gate

14:30 Super hit Classics

15:30 Counterfeit Cat

16:00 Doc.: Earths,Wildest,Waters :The Big Fish – Cuba

17:10 This is The Day Of Victory For You

18:00 Nieuws

18:50 ATV Sports

19:50 Whazz UP!!!

21:00 Panorama”live”

21:55 Trekking: Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 Greenleaf

22:50 Damien

23:35 Caribbean Newsline

00:05 Herh. ATV Nieuws

00:45 EINDE UITZENDING

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN