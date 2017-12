DONDERDAG 28 DECEMBER 2017

7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness:Shaun T Dance Party Booty Shakin

9:00 Caribbean Newsline

9:35 Atomic Puppet

10:00 Tv.film:Teenage Mutant Ninja Turtles

11:45 Angelina Ballerina:The Mouse Detective

12:00 CNN Nieuws

12:40 Fear Factor

13:25 Tv.film:Step Up All In

15:20 Super Hit Classics

16:20 Sranan Tori:Wan Denki:Drai Luku A yari Di Pasa

16:46 Docuemtaire:From One Second To The Next

17:21 This Is The Day Of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

18:45 ATV-Surifesta Countdown To Owru Yari

19:10 Met ATV Op Weg Naar 2018

20:00 Soeng Ngie’s Keukengeheimen:Oudjaar Special

20:35 ATV Sports

21:30 Whazzz Up ?

22:42 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:50 Midnight, Texas

23:35 Faling Water

00:20 Caribbean Newsline

00:51 Herhaling ATV Nieuws

01:30 Agent X

02:15 Tv.film:The Deep Blue Sea

03:55 Wild China (afl.06):Hunting Dragons

04:25 Saved Series

05:15 Baby Daddy

06:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzingen Voorbehouden)