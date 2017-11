7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness:21 Days Fix:Upper Fix

8:45 Angelina Ballerina:Kaartjes Voor Het Ballet

9:00 Caribbean Newsline

9:35 Batman

10:00 Tv.film:City Of Ember

11:36 How It’s Made:Solar Panels / Hockey Sticks

12:00 CNN Nieuws

12:37 Fear Factor

13:20 Tv.film:Marley & Me

15:20 Super Hit Classics

16:20 Sranan Tori:Poli Trauma

16:50 School Of Rock

17:15 This Is The Day of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

18:45 ATV Sports

19:45 Whazzz Up?

21:00 Panorama

21:55 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 Queen Sugar

23:15 Falling Water

00:05 Caribbean Newsline

00:36 Herhaling ATV Nieuws

01:15 Taken

01:56 Tv.film:American Honey

04:40 Bloodline

05:31 Wild China :Heart Of The Dragon

06:31 Baby Daddy

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)