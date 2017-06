7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness : Insanity Max Out Power

8:45 Adventure Time

9:00 Caribbean Newsline

9:35 Tv.film : Spiderman 3

12:00 CNN Nieuws

12:36 Kinderfilm : Tinker Bell And The Legend Of The Neverbeast

13:53 Super Hit Classics

15:00 Batman

16:01 Documentaire : Biggest Dog In The World

16:47 Sranan Torie : 1 + 1 is 3 : Poli Trauma

17:20 This Is The Day Of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

18:50 ATV Sports

19:41 Infomercial : Grassalco

20:00 Whazzz UP ?

20:24 How It’s Made : Artifical Limbs

21:00 Panorama

21:50 Trekking : Tek.2 / Double Tek.2 / Match.3 / High.5

22:00 Underground

22:42 Chicago Justice

23:24 Caribbean Newsline

23:55 Herhaling ATV Nieuws

00:31 Berlin Station

01:24 Tv.film : I Know You’re In There

02:49 Documentaire : Grayson Perry And The Tomb Of The Unknown Craftsman

03:49 Bloodline

04:44 12 Monkeys

05:27 Baby Daddy

06:10 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(Wijzigingen Voorbehouden)