DINSDAG 23 MEI 2017

7:00 CNN NIEUWS

7:35 STEVEN REYME MINISTRIES

8:10 FITNESS : SHAUN T SWEAT INTERVALS

8:45 CENTURIONS

9:07 CARIBBEAN NEWSLINE

9:40 ATV SPORTS

10:30 TV.FILM : JANE EYRE

12:40 THE RUBING HEALTH FOUNDATION

13:05 KINDERFILM : WRECK IT RALPH

14:50 SUPER HIT VIDEO : SUPER INTRO CLIPS

15:50 GOOD LUCK CHARLIE

16:15 ANTHONY BOURDAIN PARTS UNKNOWN : ROME

17:05 BUNK’D

17:30 WINX CLUB

18:00 ATV NIEUWS

18:45 JESSIE

19:15 HOW IT’S MADE : ALUMINUM CANS , FISH FARMING

19:40 BIZARRE FOODS

20:30 SVB HIGHLIGHTS

21:00 PANORAMA

21:55 TREKKING : TEK.2 / DOUBLE TEK.2 / MATCH.3 / HIGH.5

22:05 BULL

22:55 CARIBBEAN NEWSLINE

23:26 QUANTICO

00:12 ATV NIEUWS (HERH.)

00:48 DIG

01:30 TV.FILM : FACES IN THE CROWD

03:13 TALES OF NATURE

04:06 FIRST IN THE WEEK

04:50 MALIBU COUNTRY

05:12 BATMAN

06:03 CNN NIEUWS

07:35 BRIBI MINISTRIES