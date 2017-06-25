7:00 CNN NIEUWS
7:35 STEVEN REYME MINISTRIES
8:10 INSPECTOR GADGET
8:35 HEY JACKIE
8:55 NARUTO
9:30 STIHL TIMBERSPORT
10:00 F-1 GRAND PRIX 2017:AZERBAIJAN
12:05 FISH FINDER:FRENCH GUYANA
12:40 TOP GEAR EXTRA GEAR
13:10 LUCAS OIL ON THE EDGE
13:50 MARANATHA MINISTRIES
14:55 OWRU POKU MAN FU SRANAN:THE FALLING STONES
16:05 PROGRAMMA IED 2017
17:05 TAP A BANKSTEL:HOE WIJ HIER OOK SAMEN KWAMEN
17:30 FIBER VIBES
18:00 REVUE:BINNENLANDS WEEKOVERZICHT
18:45 GARDENERS WORLD
19:25 DNA ACTUEEL
20:05 597 CHARTS
21:05 THE ISLAND WITH BEAR GRYLLS
22:10 PERTO LATINO INTERNACIONAL
22:45 TV.Film:THE MATCH BREAKER
00:25 THE STORY OF GOD WITH MORGAN FREEMAN
01:15 TV.FILM:LOST ON FLORENCE
A heartbroken American in Florence gets involved in a dangerous local sport — and with an alluring local woman.
02:55 LOST WORLDS
03:45 BELOW DECK MEDITERRANEAN
04:30 ANIMALS
05:00 JAMES CORDEN:NICOLE KIDMAN
05:40 CNN NIEUWS
07:35 ROEP VAN DE BRUIDEGOM
(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)