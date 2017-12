TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

vrijdag 8 december 2017

07:00 CNN Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness:Shaun T Max Out

08:45 Adventure Time

09:00 Caribbean Newsline

09:35 Inspector Gadget

10:00 Masterchef The Professionals

11:05 ATV Sports

12:00 CNN Nieuws

12:35 Top Secret Swimming Holes

13:20 Nick Cannon Presents Wild ‘N Out

13:45 Super Hit Top 10

14:35 KC Undercover

15:00 Whazzz Up

16:10 Ninja Warrior UK

17:00 Hey Jackie

17:30 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:45 Sarnami TV

20:00 The Good Doctor

20:55 Infomercial:Op Weg naar een Midden Grote Goud Operatie NV Grassalco

21:15 Scorpion

22:30 Trekking:Payday/Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:40 Caribbean Newsline

23:10 Tv.Film: Almost Christmas

01:10 Herh.ATV Nieuws

01:45 Reasonable Doubt

02:30 Tv.Film:Kill The Messenger

04:20 Doc.:The Zoo U.S

05:05 Mr.Robot

05:50 Big Time Rush

06:45 CNN Nieuws

07:35 Programma Logos International

(wijzigingen voorbehouden)