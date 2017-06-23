7:00 CNN NIEUWS
7:35 STEVEN REYME MINISTRIES
8:10 FITNESS : SHAUN T TABATA POWER
8:45 STAR WARS REBEL
9:08 CARIBBEAN NEWSLINE
9:42 AVATAR THE LEGEND OF KORRA
10:10 HELL’S KITCHEN U.S.
11:00 HERHALING ATV SPORTS
12:00 CNN NIEUWS
12:40 KINDERFILM : THE PIRATE FAIRY
14:02 SUPER HIT TOP TEN
14:55 HERHALING WHAZZZ UP ?
16:05 TEEN NINJA WARRIOR
16:55 BUILDING DREAM HOMES
17:30 SZF MAGAZINE
18:00 ATV NIEUWS
18:50 SARNAMI TV
20:00 ATLANTA
20:25 HOW DO THEY DO IT : COFFEE
21:00 SCORPION
22:00 TREKKING : PAYDAY / TEK.2 / DOUBLE TEK.2 / MATCH.3 / HIGH.5
22:10 TV.FILM : THE UNBIDDEN
23:41 CARIBBEAN NEWSLINE
00:12 HERHALING ATV NIEUWS
00:48 MINORITY REPORT
01:33 FILM-ENTERTAINMENT : MISS SAIGON 25TH ANNIVERSARY
03:55 INCREDIBLE MEDICINE DR.WESTONS CASEBOOK
04:55 BLUE COLLAR BACKERS
05:37 12 MONKEYS
06:20 BIG TIME RUSH
07:08 CNN NIEUWS
07:35 PROGRAMMA LOGOS INTERNATIONAL
(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)