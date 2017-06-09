7:00 CNN NIEUWS
7:35 STEVEN REYME MINISTRIES
8:10 FITNESS : SHAUN T DANCE PARTY BOOTY SHAKIN
9:00 CARIBBEAN NEWSLINE
09:35 AVATAR THE LEGEND OF KORRA
10:00 HELL’S KITCHEN U.S.
11:00 LANCH TELESUR NATIONAAL BREEDBAND PLAN
12:30 ATV SPORTS
13:25 KINDERFILM : UNDERDOG KIDS
15:00 SUPER HIT TOP 10
15:55 WHAZZZ UP ???
17:00 BUILDING DREAM HOMES
17:30 SZF MAGAZINE
18:00 ATV NIEUWS
18:45 SARNAMI TV
19:45 CHATTING CARICOM
20:50 ATLANTA
21:15 SCORPION
22:05 TREKKING : PAYDAY / TEK.2 / DOUBLE TEK.2 / MATCH.3 / HIGH.5
22:15 TV.FILM : ONE OF US
A young journalist goes deep undercover within a mountain commune and becomes manipulated by a duplicitous cult leader.
23:50 CARIBBEAN NEWSLINE
00:20 HERHALING ATV NIEUWS
00:50 WOLFCREEK
01:40 TV.FILM : THE DROWNING
03:20 INCREDIBLE MEDICINE : DR. WESTONS CASEBOOK
04:20 BLUE COLLAR BACKERS
05:05 12 MONKEYS
05:50 BIG TIME RUSH
06:35 CNN NIEUWS
07:35 PROGRAMMA LOGOS INTERNATIONAL
(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)