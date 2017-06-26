7:00 CNN NIEUWS
7:35 ROPE VAN DE BRUIDEGOM
8:10 SHAUN T – INSANITY PULSE
8:35 DARKWING DUCK
9:00 CNN NIEUWS
9:35 SRANAN TORIE : JODIUM – PRATI LIBI NO BUN
10:05 IED UL FITR BREAK
10:25 TV.FILM : LOVE IN PARADISE
TV cowboy taken out of his comfort zone on a working ranch in Montana.
12:00 CNN NIEUWS
12:40 MONSTER HIGH ESCAPE FROM SKULL SHORES
13:30 EID UL FITRE BREAK
14:00 SUPER HIT VIDEO : SUPER POP CLIPS
15:05 DOC.: THE AMAZING COUNTRY OF KYRGYZSTAN
16:00 DNA JOURNAAL
16:55 EID UL FITRE BREAK
17:20 BIJBEL WORTOE TAKI SO EN LERI WI SO
18:00 ATV NIEUWS
18:55 ANGEL FROM HELL
19:20 STEVE HARVEY : FUNDERDOME
20:10 UNDERCOVER BOSS : CANADA
21:10 ATV SPORTS
22:20 SHADES OF BLUE
23:15 GOTHAM
0:00 CARIBBEAN NEWSLINE
0:30 HERHALING ATV NIEUWS
01:05 FARGO
2:00 TV.FILM : PATIENT SEVEN
03:55 MODERN MARVELS
04:40 BUNHEADS
05:25 12 MONKEYS
06:10 BATMAN
6:30 CNN NIEUWS
07:35 STEVEN REYME MINISTRIES
(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)