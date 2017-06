7:00 CNN Nieuws

7:35 Roep Van DE Bruidegom

8:10 Shaun T – Insanity Sweat Fest

8:40 Batman Shadow Of The Bat

9:00 CNN Nieuws

9:35 Tv.Film : Helicopter Mom

11:05 Alpha And Omega 3 : The Great Wolf Games

12:00 CNN Nieuws

12:40 Tekenfilm : Marvels Hulk Where Monsters Dwell

14:00  Super hit video : Super Pop Clips

15:00 Chu Chu Tv

16:00 Doc.: Golden Amazon

17:00 DNA Actueel Afl. 09

17:20 GADO WORTOE TAKI SO EN LERI WI SO (LES 6)

18:00 ATV Nieuws

18:50 ANGEL FROM HELL

19:10 Steve Harvey : Funderdome

20:00 UNDERCOVER BOSS : CANADA

21:00 ATV Sports

21:55 TREKKING : TEK.2 / DOUBLE TEK.2 / MATCH.3 / HIGH.5

22:05 SHADES OF BLUE

22:50 GOTHAM

23:35 Caribbean Newsline

0:05:00 Herh. ATV Nieuws

0:35 FARGO

1:25 Tv.Film : Johnny Frank Garretts Last Word

3:00 Doc.: Modern Marvels : Car Tech Of The Future

4:30 BUNHEADS

5:15 12 MONKEYS

6:00 BATMAN

6:25 CNN Nieuws