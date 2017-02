7:00 BBC Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness –Insanity Workout Cardio Power Resis

9:00 Caribbean Newsline

9:35 Liv And Maddie

10:00 Tv.Film : Tulips In Spring

11:30 The Flintstones

12:00 BBC Nieuws

12:40 Food Court Wars

13:25 Rain Rain Go Away And Many

14:00 Super Hit Classics

15:00 Counterfeit Cat

15:25 Girls Meets World

15:55 Tekenfilm :Green Lantern First Flight

17:15 This is the Day Of Victory For You

18:00 ATV Nieuws

19:00 ATV Sports

20:00 Whazz UP!!!

21:00 Panorama “live”

21:55 Trekking: Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 Chance

22:55 Startup

23:45 Caribbean Newsline

00:15 Herh. ATV Nieuws

00:55 EINDE UITZENDING

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN