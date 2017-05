7:00 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

8:10 Fitness:Shuan T Max Out Sweat

8:45 Adventure Time

9:00 Caribbean Newsline

9:35 Tv.Film:Time Out Of Mind

11:40 Darkwing Duck

12:00 CNN Nieuws

12:40 Tv.Film:White Rabbit

14:10 Super Hit Classics

15:10 Counterfeit Cat

15:35 Doc.:Tribe Matis

16:40 Sranan Tori:ASAGO Tap Jari Special

17:20 This is the day of victory for you

18:00 ATV Nieuws

18:50 ATV Sports

19:50 Whazzz Up

21:00 Panorama “Live”

21:55 Trekking:Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 Greenleaf

22:50 Chicago Justice

23:35 Caribbean Newsline

0:10 Herh. ATV Nieuws

0:50 Berlin Station

1:45 Tv.Film: Turnabout

3:10 Riding Americas Main Streets

4:00 Bloodline

5:00 Malibu Country

5:30 The Secret of Kells

6:50 CNN Nieuws

7:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)