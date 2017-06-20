7:00 CNN NIEUWS
7:35 STEVEN REYME MINISTRIES
8:10 FITNESS : SHAUN T DANCE PARTY BOOTY SHAKIN
9:00 CARIBBEAN NEWSLINE
9:35 HERHALING ATV SPORTS
10:20 TV.FILM : NOAH
A man is chosen by his world’s creator to undertake a momentous mission before an apocalyptic flood cleanses the world.
12:50 THE RUBING HEALTH FOUNDATION
13:15 KINDERFILM : THUNDER AND THE HOUSE OF MAGIC
14:40 SUPER HIT VIDEO : SUPER INTRO CLIPS
15:40 GOOD LUCK CHARLIE
16:15 ANTHONY BOURDAIN : NO RESERVATION
17:05 BUNK’D
17:30 MIGHTY MAGISWORDS
18:00 ATV NIEUWS
18:55 JESSIE
19:20 BELICHT
19:45 BIZARRE FOODS
20:30 SVB HIGHLIGHTS
21:00 PANORAMA LIVE
22:00 TREKKING : TEK.2 / DOUBLE TEK.2 / MATCH.3 / HIGH.5
22:10 APB
23:00 CARIBBEAN NEWSLINE
23:30 ROSEWOOD
00:15 HERHALING ATV NIEUWS
00:50 DIG
01:30 TV.FILM : IT HAD TO BE YOU
02:55 TALES OF NATURE : LAND OF A THOUSAND LAKES
03:50 ORANGE IS THE NEW BLACK
04:45 12 MONKEYS
05:30 BATMAN
06:10 CNN NIEUWS
07:35 BRIBI MINISTRIES
(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)