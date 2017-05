ATV (KN.12.1)

Programma Overzicht

WOENSDAG 3 MEI 2017

7:00 BBC nieuws

7:35 Bribi Ministries

8:10 Fitness : Zuska Workout

8:35 Jimmy Neotron

9:00 Caribben Newsline

9:35 Avatar :The Legend Of kora

10:00 Tv.Film : Juno

11:40 Adventure Time

12:00 BBC Nieuws

12:40 In Gesprek Met :

13:30 Tiny House Nation

14:15 Super hit video : Super Pop Clips

15:00 Chu Chu Tv

16:05 Doc.: Australia Wild Places :The Red Desert

17:00 Paul McCartney And Wings

18:00 Nieuws

18:45 Flip Or Flop

19:10 The truth About Racism

20:10 Fish Finder

20:30 Caribbean Next Top Model

21:05 Greys Anatomy

21:55 Trekking : Lotto/Lotto Plus/ Tek.2/Double Tek.2/Match.3/High.5

22:05 Player Attack

22:35 Blindspot

23:20 Total Divas

00:05 Caribbean Newsline

00:35 Herh. ATV Nieuws

01:15 EINDE UITZENDING

WIJZIGINGEN