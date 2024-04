ATV KN.12.1 Dinsdag 16 April 2024

06:00 Shaun T CIZE Workout 6 Livin in the 8s

07:00 Steven Reyme Ministries

07:30 Peppa Pig The Giant Flying Pumpkin

08:02 Jelly Jam

08:30 Caillou Tonen en vertellen caillou wildbrain

09:00 ATV Nieuws (herh.)

10:00 CNN Nieuws

10:30 NOS Journaal (herh.)

11:00 BBC Nieuws

11:30 Aljazeera Nieuws

12:00 ATV Nieuws (herh.)

13:00 Stanley Tucci:Searching For Italy

14:00 Mythbusters Jr.

15:00 Wardens :Operation Grizzly Bear

16:00 100 Day Dream Home

17:00 In Gesprek Met.:………(Herh.)

18:00 ATV Nieuws

19:00 Prog.:CDS FOCUS

19:21 Prog.:CDS Granlanti Koranti

19:25 NOS Journaal

20:00 Onder De Loep (herh.)

21:00 ATV Nieuws (herh.)

22:00 INTERNATIONAL MOVIE:Perfect Days

00:10 Herh.ATV Nieuws (herh.)

01:00 NOS Journaal (herh.)

01:30 Al Jazeera Nieuws

02:00 100 Day Dream Home

02:45 Mythbusters Jr.

03:30 Wardens: Operation Grizzly Bear

04:15 Herh.ATV Nieuws (herh.)

05:00 Doc.:Penguin Town

05:30 NOS Journaal Extra

06:00 Fitness Programma

(wijzigingen voorbehouden)