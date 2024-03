ATV KN.12.2 Zaterdag 16 Maart 2024

07:00 BBC Sports Cristiano Ronaldo Impossible To Ignore

08:00 Suriname Major League: Broki vs Voorwaarts (Herh.)

10:00 La Liga:Mallorca vs Granada

12:15 La Liga:Osasuna vs Real Madrid

14:30 EPL:Fulham vs Tottenham

17:00 La Liga:Athletic Club vs Alaves

19:00 Super Hits

20:00 Dancing With The Stars

21:30 Brooklyn Nine-Nine

22:20 Lawmen: Bass Reeves

23:05 Power

00:05 Stand-Up Comedy:Here For The Fun

01:40 Friends

03:15 South Park

04:45 Two and A Half Men

06:15 The Big Bang Theory

07:00 Motivational Speeches

(wijzigingen voorbehouden)