ATV KN.12.1 Woensdag 13 Maart 2024

06:00 Fitness:Shaun T CIZE Workout 6 Livin in the 8s (Basic)

07:00 Steven Reyme Ministries

07:30 Tom & Jerry

08:00 Mama Mirabel

08:30 Shaun the Sheep

09:00 ATV Nieuws + Sportnieuws (herh.)

10:00 BBC Nieuws

10:30 NOS Journaal (herh.)

11:00 CNN Nieuws

11:30 Aljazeera Nieuws

12:00 ATV Nieuws + Sportnieuws (herh.)

13:00 Soeng Ngie’s Keukengeheimen:Crab

14:15 Undercover Boss

15:00 Giant Hubs (afl.06):Big Underground System:Moscow Metro

16:00 Tiny House Nation

17:00 Frontline (afl.33):Inside Italy’s Covid War

18:00 ATV Nieuws

19:00 Prog.:CDS FOCUS

19:21 Prog.:CDS Granlanti Koranti

19:26 NOS Journaal

20:00 In Gesprek Met…

21:00 ATV Nieuws (herh.)

22:00 COMEDY MOVIE: Bad Trip – (2021)

23:30 Herh.ATV Nieuws (herh.)

00:30 NOS Journaal (herh.)

01:00 Al Jazeera Nieuws

01:30 Tiny House Nation

02:15 Undercover Boss

03:00 Giant Hubs :Big Underground System:Moscow Metro

03:50 Entm.:Rita Ora BBC The Biggest Weekend

04:35 Herh.ATV Nieuws (herh.)

05:35 NOS Journaal Extra

06:00 Fitness Programma

(wijzigingen voorbehouden)