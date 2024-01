ATV KN.12.2 Zaterdag 20 Januari 2024

07:00 FIFA Women’s World Cup 2019:England vs USA

08:55 Beach Volleyball:Espana vs Latvia Full Women’s Semi-Final| U 21 Beach Volleyball World Champs 2021

09:30 EPL: Arsenal vs Crystal Palace

11:30 Bundesliga: Köln vs Borussia Dortmund

13:30 Crazy Futsal Skills 2019 Team Falcao vs Team Sean

14:00 ” Africa Cup of Nations:

Mauritania vs Angola “

16:00 Jaap Stam’s Beste Momenten en Carriere Overzicht

17:00 Africa Cup of Nations: Tunisia vs Mali

19:00 Super Hits

20:00 The Masked Singer

21:25 Brooklyn Nine-Nine

22:10 Dark Winds

23:00 Power

00:00 Stand-Up Comedy:Kelsey Cook The Hustler

01:05 Friends

02:35 South Park

04:05 Two and A Half Men

05:30 The Big Bang Theory

07:00 Motivational Speeches

(wijzigingen voorbehouden)