ATV KN.12.2 Zaterdag 16 December 2023

07:00 Beach Soccer Wold Cup Final 2021:Russia vs Japan

08:30 Herh. Concacaf Caribbean Cup Championship Finals: Cavalier FC vs Robin Hood

10:30 AFF Futsal 2023:Victoria FC (Australia) vs Black Steel FC Papua (Indonesia)

12:00 EPL: Manchester City vs Crystal Palace

14:00 Hand of God 30 Years On

14:30 BUNDESLIGA: RB Leipzig vs Hoffenheim

16:45 Serie A: Torino vs Empoli

19:00 Super Hits

20:00 The Masked Singer

21:00 Brooklyn Nine-Nine

22:00 Dark Winds

22:45 BMF

23:40 Stand-Up Comedy:Brad Williams,Tahir Moore,Todd Glass,Mike Falzone& The Wave

01:10 Friends

02:35 South Park

04:00 Two and A Half Men

05:25 The Big Bang Theory

07:00 Motivational Speeches

(wijzigingen voorbehouden)