ATV KN 12.1 Dinsdag 14 november 2023

06:00 Hard Body Level 1

07:00 Steven Reyme Ministries

07:30 Jelly Jamm

08:00 Jelly Jamm

08:30 Cailliou Groeiende Bessen cailliou Nederlands

09:00 ATV Journaal (Herh.)

10:00 CNN News

10:30 NOS Journaal

11:00 Aljazeera Nieuws

12:00 ATV Journaal (Herh.)

13:00 Somebody Feed Phil

14:00 Richard Hammond Crazy Contraptions

15:00 Kraka Tiki

16:00 Brother vs Brother

16:45 The Rubing Health Foundation

17:00 In Gesprek Met:Stanley Esajas BTW Wet

18:00 ATV Journaal Live

19:00 Progr.:CDS Focus

19:21 Prog.:CDS Gran Lantie Korantie

19:30 NOS Journaal

20:00 ATV Journaal (Herh.)

21:00 Onder De Loep (Herh.)

22:00 International Movie Tuesday:3 Idiots (2009)

01:00 ATV Journaal (Herh.)

02:00 Aljazeera Nieuws

02:30 NOS Journaal Extra

03:00 Richard Hammond Crazy Contraptions

04:00 Kraka Tiki

05:00 ATV Journaal (Herh.)

06:00 Fitness Programma

(wijzigingen voorbehouden)