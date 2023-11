ATV KN.12.2 Maandag 6 November 2023

7:00:00 MOTVATIONAL SPEECHES : You Can’t Defeat Me

7:10:00 Fitness: Zumba Cardio Party

8:00:00 In Gesprek met : Alberto Doesburg, Diego Chin A Sen, en Patrick Pata Zinhagel

8:45:00 Concacaf Caribbean Cup Championship: Robin Hood vs Moca FC (Herh.)

10:45:00 NBA Hall of fame speech: Gold Blooded

12:15:00 In Gesprek met (Sport editie)

13:00:00 Batman year One 2011

14:05:00 Formula 1 Doc.: Pit Stop In Two Seconds

15:00:00 Doc.: Sir Alex Ferguson Never give In 2021

16:00:00 Super Hits

17:00:00 EPL: Tottenham Hotspur vs Chelsea

19:00:00 Michael Jackson Live In Bucharest

21:00:00 ATV Sports

22:00:00 Upshaws

23:00:00 Phil Collins Live At Montreux 2003

1:20:00 ESPN FC

2:30:00 Friends

4:00:00 Two and A Half Men

5:25:00 The Fresh Prince of Bel-Air

(wijzigingen voorbehouden)