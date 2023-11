WOENSDAG 1 NOVEMBER 2023(ATV KN.12.1)

06:00 Fitness:Zumba Fitness Mix

07:00 Steven Reyme Ministries

07:30 Ducktales

08:00 Caillou (4) Caillou en het raketschip

08:30 Shaun the Sheep

09:00 ATV Nieuws + Sportnieuws (herh.)

10:00 Africa News

12:00 ATV Nieuws + Sportnieuws (herh.)

13:00 Delicious Miss Brown

13:45 Undercover Boss

14:30 Elena of Avalor

15:00 Wij Slaven van Suriname

16:00 Ugly House to Lovely House

17:00 Onder De Loep (herh.)

18:00 ATV Nieuws

19:00 Prog.:CDS FOCUS

19:25 Prog.:Granlanti Koranti

19:30 BBC/CNN/AFRICA NEWS

20:00 In Gesprek Met…

21:00 ATV Nieuws (herh.)

22:00 COMEDY MOVIE:50 First Dates (2004)

23:45 Herh.ATV Nieuws (herh.)

00:45 Africa News

02:45 Undercover Boss

03:30 Ugly House to Lovely House

04:20 Herh.ATV Nieuws (herh.)

05:20 BBC/CNN/AFRICA NEWS

(wijzigingen voorbehouden)