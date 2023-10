ZONDAG 29 OKTOBER 2023(ATV KN.12.2)

07:00 MOTVATIONAL SPEECHES:listen To This Everyday And Change

07:10 Fitness:Zumba Cardio Party

08:00 Fitness:Shaun 1 Focus T25 Cardio Alpha-1

08:30 SERIE A: Cagliari vs Frosinone “Live”

10:30 EREDIVISIE: PSV vs AJAX “Live”

12:30 EPL: Manchester United vs Manchester City “live”

14:30 Concacaf Women’s Gold Cup: Suriname vs Guyana (Herh.)

16:15 Doc.:Down with Zac Efron

17:00 Concacaf Women’ Gold Cup: Guyana vs Suriname (LIVE)

19:00 Entertainment: B.B. King Live at Royal Albert Hall

20:00 Entertainment: Ed Sheeran Live

21:00 2 Broke Girls

21:25 I SURVIVED BEAR GRYLLS

22:10 The Order

23:00 Early Bird (aka Erkenci Kus)(Ep.100)

23:45 Stand-Up Comedy:Jeff Dunham Unhinged in Hollywood

1:00 SPORT HIGHLIGHTS: ESPN FC

2:00 Friends

2:25 Friends

2:50 Friends

3:15 Friends

3:40 Two and A Half Men

4:05 Two and A Half Men

4:30 Two and A Half Men

4:55 Two and A Half Men

5:20 The Fresh Prince of Bel-Air

5:45 The Fresh Prince of Bel-Air

6:10 BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)