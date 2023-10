ZATERDAG 28 OKTOBER 2023(ATV KN.12.2)

7:00:00 MOTVATIONAL SPEECHES: Don’t Waste Your Time

7:10:00 Fitness: Shaun 6 Focus T25 Stretch 1

7:35:00 Fitness: Shaun T Cize Workout 4 – In The Pocket (basic)

8:30:00 EPL: Chelsea vs Brentford

10:30:00 BUNDESLIGA: Werder Bremen vs Union Berlin

12:30:00 The Gimini Boat Race 2023

13:00:00 SERIE A: Lecce vs Torino

15:00:00 EREDIVISIE: Almere City vs Go Ahead Eagles

17:00:00 Entm.:BB King Live Royal Albert Hall

18:00:00 FORMULA 1 GRAN PRIX QUILIFYING DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

19:05:00 Entm.:Deep Purple Machine Head

20:05:00 The Masked Singer

21:00:00 Reservation Dogs

21:30:00 Lupin

22:20:00 BMF

23:15:00 Stand-Up Comedy Roast Of james franco

0:30:00 SPORT HIGHLIGHTS:

1:30:00 Friends

1:52:00 Friends

2:15:00 Friends

2:37:00 Friends

3:00:00 Two and A Half Men

3:22:00 Two and A Half Men

3:45:00 Two and A Half Men

4:07:00 Two and A Half Men

4:30:00 The Fresh Prince of Bel-Air

4:54:00 The Fresh Prince of Bel-Air

5:20:00 BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)