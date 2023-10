DINSDAG 24 OKTOBER 2023(ATV KN.12.2)

7:00:00 MOTVATIONAL SPEECHES : Work For Your Dreams And Never Give Up

7:10:00 Fitness: Zumba Cardio Party

8:00:00 (Herh.) ATV Sports

9:00:00 2014 FIFA World Cup – SPAIN vs NETHERLAND

10:40:00 That Peter Crouch Film

12:10:00 (Herh.) ATV Sports

13:00:00 Tekenfilm: Scooby-Doo and the Monster of Mexico

14:20:00 Powerlifting World Classic Open Championship

17:30:00 Suri Tunes

18:30:00 Girls High School Volleyball Champlin Park vs Rogers Section

19:35:00 Spot And Stalk Winter Hog

20:05:00 BattleBots

21:35:00 Programma: Natio Weekly

22:20:00 Tyler Perry’s Sistas

23:05:00 Serie: Ted Lasso

0:05:00 Stand-Up Comedy :Dave Chappelle The Bird Revelation

0:55:00 Sport Hightlights

1:55:00 Friends

2:20:00 Friends

2:45:00 South Park

3:10:00 South Park

3:30:00 Two and A Half Men

3:55:00 Two and A Half Men

4:15:00 The Big Bang Theory

4:40:00 The Big Bang Theory

5:00:00 BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)