ATV KN.12.1 Dinsdag 10 Oktober 2023

06:00 Fitness:Zumba Cardio Party

07:00 Steven Reyme Ministries

07:31 Doc.:Pick Of The Litter

08:00 Peppa Pig

08:30 The New Adventures of Lassie

09:00 ATV Binnenlands Nieuws (herh.)

10:00 Euro Nieuws

12:00 ATV Binnenlands Nieuws (herh.)

12:30 Somebody Feed Phil

13:20 Doc.:Shakespeare from Kabul

14:10 Richard Hammond’s Crazy Contraptions

15:00 Down To Earth with Zac Efron

16:00 Good Bones

16:45 The Rubing Health Foundation

17:00 In Gesprek Met.:………. (Herh.)

18:00 ATV Nieuws

19:10 Prog.:CDS FOCUS

19:31 Programma: 170 JAAR CHINESE VESTIGING

19:42 Prog.:CDS Gran Lanti Koranti

20:00 Onder De Loep (herh.)

21:05 ATV Nieuws (herh.)

22:05 INTERNATIONAL MOVIE:Parasite (2019)

00:20 Herh.ATV Nieuws

01:15 Tv.Film:Evil Stepmom

02:45 Tv.Film:First Love

04:25 Doc.:Mercedes Brabus Car Tuning

05:15 Euro Nieuws Live

(wijzigingen voorbehouden)