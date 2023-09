MAANDAG 25 SEPTEMBER 2023(ATV KN.12.1)

06:00 Fitness:Shaun T CIZE Workout 6 Livin in the 8s (Basic)

07:00 Roep v/d Bruidegom

07:30 Gado Wordtu Leri Wi So/ Taki So

08:00 Doc.:Massive Africa Mala Mala

09:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht (Herh.)

09:30 iCarly

10:00 Tv.Film:Creed III

12:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht (Herh.)

12:30 Middag Film: The Emperor’s New Groove

14:00 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:00 Working: What We Do All Day

15:55 Kinderfilm:Lupin the Third The Columbus Files

17:30 Paw Patrol

18:00 ATV Nieuws

19:00 CDS FOCUS

19:30 Primo

20:00 Onder De Loep (Herh.)

21:00 ATV Nieuws (herh.)

22:00 ROMANTIC MOVIE:Beautiful Disaster

23:40 Herh.ATV Nieuws

00:15 Let The Right One In

01:10 Tv.Film:Amsterdam

03:25 Tv.Film:Burn Out

05:10 Epic Adventures with Bertie Gregory

06:00 Euro/BBC Nieuws

