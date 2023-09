ZATERDAG 23 SEPTEMBER 2023(ATV KN.12.2)

3:00:00 F1: QUALIFICATION FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX 2023

4:00:00 Euro Nieuws

8:30:00 Scottish Premiership: Livingston vs Celtic

10:30:00 BundesLiga: Bayern M√ľnchen vs Bochum

12:30:00 Euro Nieuws

13:45:00 EreDivisie: NEC vs Utrecht

16:00:00 EPL: Burnley vs Manchester United

18:10:00 Americas National Parks

19:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

19:30:00 How Its Made

20:00:00 Sweet Tooth

21:00:00 Ingenious Animals

22:05:00 Wild Bulgaria I Noah’s Ark

23:05:00 BMF

0:00:00 Tv Film: The Silence

1:35:00 Friends

2:00:00 Friends

2:20:00 2 Broke Girls

2:45:00 2 Broke Girls

3:05:00 Two and A Half Men

3:30:00 Two and A Half Men

3:30:00 The Big Bang Theory

4:10:00 The Big Bang Theory

4:35:00 Euro Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)