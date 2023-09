WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2023(ATV KN.12.2)

7:00:00 MOTVATIONAL SPEECHES: Get Up And Get To Work

7:10:00 Fitness: Cardio Boxing Workout With Christa Dipaolo

8:00:00 Euro/BBC Nieuws

10:00:00 2023 US OPEN FINAL : COCO GAUFF VS ARYNA SABALENKA

11:45:00 Girls High School Volleyball – Champlin Park vs Rogers Section 5AAA

12:50:00 Kinderfilm: Disenchanted

14:50:00 Rainn Wilson And The Geograhpy Of Bliss

16:00:00 Concacaf Women’ Gold Cup: Dominica vs Suriname (LIVE)

18:10:00 suri tunes

19:00:00 ATV Nieuws (Herh.)

19:35:00 How Its Made

20:00:00 Mayor of Kingstown

21:00:00 WWE Rivals

22:00:00 Arrow

23:00:00 Westworld

23:55:00 Tv Film: Ex Machina

1:50:00 Friends

2:15:00 Friends

2:40:00 2 Broke Girls

3:00:00 2 Broke Girls

3:25:00 Two and A Half Men

3:50:00 Two and A Half Men

4:05:00 The Big Bang Theory

4:30:00 The Big Bang Theory

4:50:00 Euro/BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)