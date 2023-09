ATV KN.12.2 Dinsdag 19 September 2023

07:00 MOTVATIONAL SPEECHES

08:00 Euro/BBC Nieuws

10:00 Rogue Invitational Strongman Event 4 Yoke and Log

11:38 Lancaster Archery Classic Women’s Open Pro Finals

12:00 Kinderfilm:Little Women (2019)

14:20 Doc.:One Strange Rock

15:10 FIA ETRC 2021

15:45 EFL Championship: Preston North End vs Birmingham City

17:45 Suri Tunes

18:45 Adventure Time

19:00 ATV Nieuws

19:35 NPR Tiny Music Desk Concert Lila Ike

20:00 BattleBots

21:30 Programma: Natio Weekly (afl.66)

22:10 Tyler Perry’s Sistas

22:55 Serie: Ted Lasso

23:45 Tv Film: Dune (2021)

02:20 Friends

02:45 Friends

03:10 2 Broke Girls

03:35 2 Broke Girls

04:00 Two and A Half Men

04:20 Two and A Half Men

04:45 The Big Bang Theory

05:10 The Big Bang Theory

05:35 Euro/BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)