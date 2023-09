ATV KN.12.1 Zondag 17 September 2023

07:00 Euro/BBC Nieuws Live

07:30 Steven Reyme Ministries

08:01 The Boss Baby: Back In The Crib

08:30 Star Wars: The Bad Batch

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (herh.)

09:30 Dragons: The Nine Realms

10:00 Soeng Ngie’s Keukengeheimen (3)(herh.)

10:35 IFBB Arnold Classic Figure Intl.Prejudging

11:00 Motor Mythbusters

11:25 Beach Volleyball Men’s Bronze Medal SA Open

12:25 Limitless w. Chris Hemsworth

13:15 Monster Jam World Finals Wheel Skillls Nashville

14:00 Maranatha Ministries

14:30 Young Sheldon

15:00 Young Sheldon

15:30 The Mysterious Benedict Society

16:05 Edge of The Unknown w. Jimmy Chin

16:50 Hilda

17:25 Carmen Sandiego

18:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht

19:00 CHINESE DOCUMENTAIRE:

19:45 Mek Sranan Gro (afl.01)

20:00 “INSPIRATIONAL MOVIE (1)

(OSCAR NOMINATED):The Hurt Locker “

22:20 “INSPIRATIONAL MOVIE (2)

(OSCAR NOMINATED):Moonlight “

00:05 Herh.ATV Nieuws

00:40 Tv.Film:Um Ano Inesquecivel Verao

02:25 TV.Film:I Am Rage

03:55 Land of Giants: Titans of Tech

04:40 Euro/BBC Nieuws Live

(wijzigingen voorbehouden)