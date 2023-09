ATV KN.12.2 Donderdag 14 September 2023

07:00 MOTVATIONAL SPEECHES

08:00 Euro/BBC Nieuws

12:00 Tv.Film:Gravity (2013)

13:30 Tv.Film:Indiana Jones and The Raiders of the Lost Ark

15:30 Doc.:A Perfect Planet

16:30 Suri Tunes

17:30 Kinderfilm:Hoodwinked

19:00 ATV Nieuws

19:35 NPR Tiny Music Desk Concert Jazmine Sullivan

20:00 Whazzz Up???

21:00 The Lincoln Lawyer

22:00 Stand-Up Comedy: Jeff Dunham: Meet The People

23:00 Herh. ATV Sports

23:50 Tv Film: Alien Vs. Predator (2004)

01:40 Friends

02:05 Friends

02:30 2 Broke Girls

02:55 2 Broke Girls

03:20 Two and A Half Men

03:45 Two and A Half Men

04:10 Big Bang Theory

04:35 Big Bang Theory

05:00 Euro/BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)