ATV KN.12.2 Woensdag 13 September 2023

07:00 Euro/BBC Nieuws

09:00 UCI BMX Racing World Cup

11:00 Tv.Film:Girls Trip

13:05 Kinderfilm:Asterix Obelix The Middle Kingdom

15:00 FMX Freestyle Nitro World Games

15:45 Concacaf Nations League: Cuba vs Suriname (Herh.)

17:45 Suri Tunes

18:45 Adventure Time

19:00 ATV Nieuws

19:40 NPR Tiny Music Desk Concert Charlie Wilson

20:15 Mayor of Kingstown

21:00 Arrow

22:00 WWE Rivals

22:45 Tv Film: Arrival

00:45 Friends

01:10 Friends

01:35 2 Broke Girls

02:00 2 Broke Girls

02:25 Two and A Half Men

02:45 Two and A Half Men

03:05 Big Bang Theory

03:30 Big Bang Theory

03:55 Euro/BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)