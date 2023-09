ATV KN.12.1 Woensdag 13 September 2023

07:00 Euro/BBC Nieuws

07:30 Steven Reyme Ministries

08:01 Fitness:Shaun 4 T25 Focus Ab Intervals Alpha-1

08:30 Euro/BBC Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (herh.)

09:30 The Fresh Prince of Bel-Air

09:55 TV Film:Gran Turismo (2023)

12:10 Euro/BBC Nieuws

12:35 Middag Film: The Incredibles (2004)

14:35 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:00 The World’s Most Scenic Railway Journeys

15:45 Prog.:CDS FOCUS

16:10 Human Footprint

17:10 IN GESPREK MET………………..

18:00 ATV Nieuws

18:50 Magnum, P.I.

19:45 Mek Sranan Gro (afl.01)

20:00 Youth Outreach

20:30 Soeng Ngie’s Keukengeheimen

21:10 Rainn Wilson and The Geography of Bliss

22:05 The Graham Norton Show

23:00 COMEDY MOVIE:Tu Jhoothi Main Makkaar

01:30 Herh.ATV Nieuws

02:05 Bridgerton

03:20 TV Film:Brutal Tales of Chivalry 8 Forbidden Love

05:00 TV Film:Crying Freeman

06:45 Our Universe

07:25 Euro/BBC Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)