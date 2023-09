VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2023(ATV KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 FINA World Swimming Championships Melbourne Day 5 Session

12:00 Concacaf Caribbean Cup Championship: Robinhood vs. Cibao FC (herh.)

13:45 FINA World Junior Diving Championship Boys 14 – 15 Finals Platform

15:00 Whazzz Up??? (HERH.)

15:45 Serie A:Roma vs Milan

17:45 Expedition Bigfoot

18:30 Hilda

19:00 ATV Nieuws

19:35 Tv.Film:Spring Breakthrough

21:05 Dopesick

22:00 Barbarians

22:50 Fargo

23:40 Tv Film: Baby Driver

01:35 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)