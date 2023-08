ATV KN.12.2 Vrijdag 25 Augustus 2023

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 BMX Racing World Cup Sakarya

11:00 Australian Offshore Super boats Race 2

12:00 Evansville Summer Monster Truck Event Indiana

13:00 Jeep Men’s Snowboard Slopestyle X Games Aspen

14:00 Suri Tunes

15:00 Whazzz Up???? (Herh.)

15:45 Bundeliga: RB Leipzig vs Vfb Stuttgart

17:45 Expedition Bigfoot

18:30 Elena Of Avalor

19:00 ATV Nieuws

19:35 NPR Tiny Music Desk Concert Black Motion

20:05 Doc.:Deadliest Roads Benin

21:00 Dopesick

22:00 Barbarians

22:50 Fargo

23:40 Tv Film: American Sniper

01:55 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)