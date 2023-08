ATV KN.12.2 Maandag 21 Augustus 2023

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 PBR Unleash The Beast New York City

10:10 Red Bull Cliff Diving World Series

11:55 Tv.Film:Finke There And Back

13:30 Malverns Classic Drop and Roll Tour

14:05 Suri Tunes

15:00 Doc.:Africas Hunters

16:00 EPL: Crystal Palace vs Arsenal

18:00 Shadow and Bone

19:05 ATV Nieuws

19:40 NPR Tiny Music Desk Concert:Svaneborg Kardyb

20:05 The Rookie Feds

20:55 Station 19

21:40 New Amsterdam

22:25 Herh. ATV Sports

23:15 Tv Film: Guy Ritchie’s The Covenant

01:20 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)