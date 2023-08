ATV KN.12.2 Zondag 20 Augustus 2023

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 MotoGP: Austrian Grandprix 2023

10:00 FIA ETRC Misano

10:30 BundesLiga: Union Berlin vs Mainz 05

12:30 EPL: West Ham United vs Chelsea

14:30 Hi-Tec Drift Allstars Sydney Motorsport Park

15:25 Tv.Film:Bruce Almighty

17:10 Doc.:Savage Build

17:55 Kinderfilm:My Little Pony A New Generation

19:30 2 Broke Girls

20:00 Tv.Film:Book Club The Next Chapter

21:50 Anger Management

22:00 The Masked Singer

22:45 Pieces of Her

23:30 Tv Film: National Treasure

01:45 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)