ATV KN.12.1 Donderdag 17 Augustus 2023

07:00 Aljazeera Nieuws

07:30 Steven Reyme Ministries

08:00 Fitness:Cardio 2 for Phase 2

08:33 Aljazeera Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (herh.)

09:30 Best Ever Food Review Show (afl.47)

09:55 TV Film:Space Wars Quest for the Deepstar

11:30 One Day At A Time

12:00 Aljazeera Nieuws

12:35 Middag Film:Injustice

14:00 Super Hit Video:Super Hit Classics

15:00 Queen Cleopatra

15:50 Prog.:CDS FOCUS

16:15 Eva Longoria: Searching For Mexico

17:00 Final Space

17:22 This is the day of victory for you

18:00 ATV Nieuws

19:00 Professor T

20:00 IN GESPREK MET……..

21:00 ATV Sports

21:55 Fate: The Winx Saga

22:50 Silo

23:40 Herh.ATV Nieuws

00:15 Blood & Treasure

01:00 Tv.Film:Aftermath

02:35 Tv.Film:Camille Rewinds

04:35 Walking Britain’s Lost Railways

05:20 Aljazeera Nieuws

(wijzigingen voorbehouden)