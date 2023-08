WOENSDAG 02 AUGUSTUS 2023(ATV KN.12.2)

07:00 Aljazeera Nieuws

09:00 FINA World Swimming Championship 25m Melbourne Day 4

12:10 FINA World Junior Diving Championship Girls 14 15 Finals Platform

13:35 Kinderfilm:Tad The Lost Explorer And The Emerald Tablet

15:05 Doc.:Oriental Splendor The Story Of Silk (afl.02)

15:45 Club Friendly: Olympique Marseille vs Bayer Leverkusen

17:45 Suri Tunes

18:40 Johnny Test

19:00 ATV Nieuws

19:40 NPR Tiny Music Desk Concert Wyclef Jean

20:15 Mayor of Kingstown

21:00 Arrow

22:00 WWE Rivals

22:45 Tv Film: The 33

00:55 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)