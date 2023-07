ZONDAG 30 JULI 2023(ATV KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT ( ATV KN.12.2 ) zondag 30 juli 2023

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

10:00:00 F1: BELGIAN GRAND PRIX 2023

12:00:00 Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Bahamas (Herh.) (DAMES)

14:00:00 VNL Volleyball Nation League : Brazil VS Thailand

16:05:00 SZOCS Bernadette VS ITO Mima

17:00:00 Diving Full Women’s Synchronised 10M Platform Finale EG 2023

18:00:00 Women’s Pole Vault Division 1 – European Athletics Team Championships 2023

18:45:00 U21 Beach Volleyball Wold Champs SPAIN VS LATVIA

19:20:00 2 Broke Girls

20:00:00 SVB 1e Divisie Competitie: Robinhood x IMT (Live)

21:45:00 The Masked Singer

22:35:00 The Watcher

23:30:00 Tv Film: Won’t Back Down

1:35:00 Al Jazeera Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN