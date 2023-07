ZATERDAG 29 JULI 2023(ATV KN.12.2)

TIJD Altijd een goed idee (ATV KN.12.2)

Programma – Overzicht

zaterdag 29 juli 2023

07:00 FIFA Women’s World Cup: France vs Brazil

09:00 Best Of Formula Offroad Part 1 Extreme Hill Climb

09:30 FIFA Women’s World Cup: Panama vs Jamaica

11:30 F1: SPRINT RACE BELGIAN GRAND PRIX 2023

12:30 Evandsville Summer Smash Monster Truck Event Indiana Show

13:30 Herh. Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Barbados (HEREN)

15:30 Tv.Film:Asteroid

17:05 Doc.:Ingenious Animals

18:05 Entm.:Deep Purple Machine Head

19:00 ATV Nieuws

19:35 Sweet Tooth

20:30 Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Bahamas (DAMES)

22:30 Documentaire: Break Point

23:30 Scandal

01:00 Tv Film: Ma Rainey’s Black Bottom

02:35 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)