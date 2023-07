VRIJDAG 28 JULI 2023(ATV KN. 12.2)

TIJD Altijd een goed idee (ATV KN.12.2)

Programma – Overzicht

vrijdag 28 juli 2023

07:00 Aljazeera Nieuws Live

09:30 Herh. Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Trinidad & Tabago (DAMES)

11:30 Herh. Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: Suriname vs Bahamas (HEREN)

13:30 Aljazeera Nieuws Live

14:30 Club Friendly: Real Betis vs Burnley

16:30 Whazzz Up??? (HERH.)

17:15 Suri Tunes

18:15 Expedition Bigfoot

19:00 ATV Nieuws

19:35 Doc.:Africas Hunters

20:30 Cazova Senior Caribbean Volleyball Championships: ……….. vs ………. (HEREN)

22:30 The Patient

23:10 Barbarians

00:00 The Old Man

00:50 Tv Film: Lila and Eve

02:25 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)