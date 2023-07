DONDERDAG 27 JULI 2023(ATV KN.12.1)

7:00:00 BBC Nieuws

7:30:00 Steven Reyme Ministries

8:00:00 Fitness: Zumba Toning

8:25:00 BBC Nieuws

9:00:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (herh.)

9:30:00 Best Ever Food Review Show : Australia’s Wallaby Terminator!! Turning Game To Gourmet Dining

9:50:00 Tv.Film: A Good Person

12:05:00 One Day At A Time

12:35:00 Middag Film: Rally Road Racers

14:10:00 SHV: Super Hit Classics

15:00:00 MH370: The Plane That Disapeared

16:00:00 CDS FOCUS

16:25:00 Travel Man

17:20:00 this is the day of victory For You

18:00:00 ATV Nieuws

19:00:00 Professor T

20:00:00 IN GESPREK MET…

21:00:00 ATV Sports

22:00:00 Fate: The Winx Saga

23:00:00 Black Knight

23:50:00 ATV Nieuws (Herh.)

0:25:00 Blood & Treasure

1:10:00 Tv.Film: Alienoid

3:35:00 Tv.Film: A Dangerous Man

5:10:00 Walking Britain’s Lost Railways

6:00:00 BBC Nieuws

Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN